«Ахмат» — «Динамо»: Захарян забил дебютный гол в РПЛ
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отметился голом в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он увеличил преимущество московского клуба в первом тайме — 2:0.
Захарян пошел в борьбу в штафной и в падении протолкнул мяч между ног голкиперу «Ахмата» Гиорги Шелия.
Для 17-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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