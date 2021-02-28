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«Ахмат» — «Динамо»: Захарян забил дебютный гол в РПЛ

17:10
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отметился голом в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он увеличил преимущество московского клуба в первом тайме — 2:0.

Захарян пошел в борьбу в штафной и в падении протолкнул мяч между ног голкиперу «Ахмата» Гиорги Шелия.

Для 17-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.

Ахмат — Динамо

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