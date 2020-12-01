Кварацхелия вернулся в общую группу игроков «Рубина»
16:09
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.
«Посмотрите, кто вернулся», — подписан пост в Twitter.
19-летний Кварцхелия заразился коронавирусом во время выступления за сборную Грузии.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Хвича провел 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Следующую игру «Рубин» проведет в субботу, пятого декабря против «Локомотива»?. Начало — в 14.00 (мск).
Посмотрите, кто вернулся! ? pic.twitter.com/KgvRBK258M— «Рубин» Казань (@fcrk) December 1, 2020
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