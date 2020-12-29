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Кварацхелия — лучший футболист Грузии в 2020 году

13:35
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году, сообщается в Twitter казанского клуба.

Награду 19-летнему футболисту присудили на ежегодной церемонии награждения (GFF AWARDS 2020) Федерации футбола Грузии.

В сезоне-2020/21 футболист участвовал в 16 матчах чемпионата России, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами. За сборную Грузии игрок выступает с лета 2019 года. В октябре этого года он забил дебютный гол за национальную команду в матче против Северной Македонии.

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