Кузяев в игре с «Рубином» сделал больше всего отборов в одном матче РПЛ в этом сезоне
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сделал 8 отборов в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1), сообщает Opta.
Показатель Кузяева в этой игре — самый высокий среди всех футболистов РПЛ в одном конкретно взятом матче нынешнего сезона.
8 — @fczenit_en Daler Kuzyaev has made eight tackles today against Rubin, more than any other player in a single game in the RPL this season. Machine.#ТинькоффРПЛ #РубинЗенит pic.twitter.com/RFZp2D2lJM— OptaIvan (@OptaIvan) September 20, 2021
В сезоне-2021/22 Кузяев провел 9 матчей за «Зенит» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.
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