Эмоции Слуцкого после удаления в матче с «Зенитом»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в матче восьмого тура Тинкьофф РПЛ с «Зенитом» (1:3).
Слуцкий был удален с тренерской скамьи на 77-й минуте встречи за две желтые карточки. Тренер казанцев очень эмоционально отреагировал на эту решение главного арбитра встречи Сергея Иванова.
После завершения матча Слуцкий жестко раскритиковал арбитра и обвинил его в профнепригодности.
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