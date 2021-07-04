Кузяев прибыл в расположение «Зенита», Дзюба приедет послезавтра
19:53
Полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение «Зенита», сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака проводит сборы в Австрии.
Сегодня вечером 28-летний Кузяев вместе с Вячеславом Караваевым и Магомедом Оздоевым провели тренировки по индивидуальной программе.
Пресс-служба «Зенита» также сообщила, что форвард Артем Дзюба прибудет в расположение команды 6 июля.
Ранее Караваев, Оздоев, Кузяев и Дзюба в составе сборной России приняли участие в Евро-2020. Национальная команда по итогам группового этапа покинула турнир.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-04-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-ozdoev-kuzyaev-i-karavaev-prisoedinilis-k-komande.htm
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю