Форвард «Барселоны» Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения
19:15
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трехлетием. Команда была образована 4 июля 2018 года. С июля 2019 года она выступает в российской премьер-лиге.
«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов» — сказал аргентинец.
Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги.
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