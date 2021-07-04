По данным «СЭ», «Динамо» планирует в ближайшие дни уладить последние детали соглашений с двумя футболистами — Фабианом Бальбуэной и Гильермо Варелой.

29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая. Контракт игрока с английским клубом закончился, он перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.

28-летний правый защитник Варела прошедший сезон провел в «Динамо» на правах аренды, он сыграл 17 матчей в РПЛ. На его счету 5 матчей за сборную Уругвая. Бело-голубые воспользуются опцией выкупа у «Копенгагена» за 1,4 миллиона евро.

В «Динамо» рассчитывают подписать соглашения до начала второго сбора, который стартует 9 июля.