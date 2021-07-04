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Оздоев и Караваев вернулись в расположение «Зенита»

18:49
Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
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Защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев прибыли в расположение «Зенита», информирует официальный Twitter клуба.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала фотографии с тренировки «Зенита» с участием Оздоева и Караваева, которые занимались отдельно.

Также стало известно, что хавбек Далер Кузяев прибудет в расположение клуба вечером, а форвард Артем Дзюба — 6 июля. Команда Сергея Семака проводит сборы в Австрии.

Ранее Караваев, Оздоев, Кузяев и Дзюба в составе сборной России приняли участие в Евро-2020. Национальная команда по итогам группового этапа покинула турнир.

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