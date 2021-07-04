Оздоев и Караваев вернулись в расположение «Зенита»
18:49
Защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев прибыли в расположение «Зенита», информирует официальный Twitter клуба.
Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала фотографии с тренировки «Зенита» с участием Оздоева и Караваева, которые занимались отдельно.
Также стало известно, что хавбек Далер Кузяев прибудет в расположение клуба вечером, а форвард Артем Дзюба — 6 июля. Команда Сергея Семака проводит сборы в Австрии.
Ранее Караваев, Оздоев, Кузяев и Дзюба в составе сборной России приняли участие в Евро-2020. Национальная команда по итогам группового этапа покинула турнир.
Оздоев и Караваев присоединились к команде ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 4, 2021
Кузяев приедет сегодня вечером; прибытие Дзюбы запланировано на 6 июля. pic.twitter.com/qLYxBFBh83
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю