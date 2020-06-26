Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос, Кузяев — Азмун, Дзюба, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов — Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский — Попович, Глушенков.

Запасные: Рыжиков, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Терехов, Антон, Тюрин, Смирнов, Аль-Фураиджи, Молчанов, Радонич.

«Зенит» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы — 22 балла и 16-я строчка.