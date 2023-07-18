Стало известно, какого игрока может получить «Зенит» в обмен на Вендела

«Палмейрас» готов предложить форварда Кевина в обмен на полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nosso Palestra.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов заплатить 25 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Именно такую сумму требует за Вендела «Зенит».

В текущем сезоне Кевин провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 1 миллион евро.