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Сегодня, 14:41

Стало известно, какого игрока может получить «Зенит» в обмен на Вендела

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Палмейрас» готов предложить форварда Кевина в обмен на полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nosso Palestra.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов заплатить 25 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Именно такую сумму требует за Вендела «Зенит».

В текущем сезоне Кевин провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 1 миллион евро.

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