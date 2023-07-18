Стало известно, какого игрока может получить «Зенит» в обмен на Вендела
«Палмейрас» готов предложить форварда Кевина в обмен на полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nosso Palestra.
Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов заплатить 25 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Именно такую сумму требует за Вендела «Зенит».
В текущем сезоне Кевин провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 1 миллион евро.
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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