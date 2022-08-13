Экс-игрок ЦСКА Малюков верит в победу армейцев над «Зенитом»

Экс-футболист ЦСКА Олег Малюков поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Будет очень интересный матч. Однозначный ли фаворит «Зенит»? Да, тем более команда играет дома. У армейцев точно будет возможность забить. Пару шансов точно будет. Надо только реализовать свои моменты и увереннее сыграть в обороне. Конечно, я верю в победу ЦСКА над «Зенитом», — приводит слова Малюкова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ (10 очков). «Зенит» находится на 4-м месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.