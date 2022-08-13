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Экс-игрок ЦСКА Малюков верит в победу армейцев над «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Олег Малюков поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Будет очень интересный матч. Однозначный ли фаворит «Зенит»? Да, тем более команда играет дома. У армейцев точно будет возможность забить. Пару шансов точно будет. Надо только реализовать свои моменты и увереннее сыграть в обороне. Конечно, я верю в победу ЦСКА над «Зенитом», — приводит слова Малюкова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ (10 очков). «Зенит» находится на 4-м месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-malyukov-veryu-v-pobedu-tsska-nad-zenitom/
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
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 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
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 - : -
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