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11 марта, 03:57

Генеральный директор «Динамо»: «Опция продления контракта Смолова пока не активировалась»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о ситуации с контрактом нападающего Федора Смолова.

«У Смолова в контракте есть опция автоматического продления еще на один сезон. Она пока не активировалась — нужно провести определенный процент времени на поле. Это условие Федор вполне может выполнить. На данный момент он уже сыграл немалое количество минут. Подобная опция также есть у Нгамале и Дасы», — приводит Sport24 слова Пивоварова.

В сезоне-2023/24 Смолов забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за «Динамо». Контракт 34-летнего россиянина с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года.

Источник: Sport24
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