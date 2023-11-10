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Кузьмичев: «Соболев — лидер команды, он нужен «Спартаку» в игре с «Ростовом»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, нужен ли форвард Александр Соболев красно-белым в матче с «Ростовом».

В игре 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) футболист не вышел в стартовом составе «Спартака».

«Соболев — лидер команды, здесь нет никаких сомнений. Вопрос в том, смогли ли Абаскаль и Соболев уладить все шереховатости между друг другом. Я думаю, что разум возобладает и Соболев начнет игру с первых минут. С ним «Спартак» играет намного разнообразнее в атаке, чем без него. Он нужен команде в игре с «Ростовом», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-sobolev-lider-komandy-on-nuzhen-spartaku-v-igre-s-rostovom/
Владимир Кузьмичев
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
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Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
12.11 19:30
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 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Даниил Хлусевич

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