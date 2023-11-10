Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:30

В 15-м туре РПЛ без назначений оставлены 11 арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут обслуживать игры 15-го тура чемпионата России.

Из тех, кто раньше уже работал судьями, нет Алексея Амелина, Владислава Безбородова, Яна Бобровского, Романа Галимова, Владимира Москалева, Евгения Турбина, Артема Чистякова и Рафаэля Шафеева. Они наказаны за ошибки в играх чемпионата или Кубка.

Также нет Ивана Сиденкова и Анатолия Жабченко, которые могли бы взять на себя функции ВАР, АВАР или резервного. Они отстранены за неудачное судейство в других лигах.

Отсутствует в списке назначений и Сергей Иванов.

Бобровский, Турбин и Шафеев, видимо, наказаны за кубковую игру «Ростов» — «Урал». Безбородов отстранен от работы за ошибки в матче «Сочи» — «Динамо».

Амелин, Галимов и Чистяков сидят без работы с 13-го тура. То есть уже третий тур подряд. Их наказание сопоставимо с тем, что получили после матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА Безбородов (арбитр) и Иванов (видеоассистент), нарушившие протокол ВАР.

Возвращены после «отсидки» Виталий Мешков и Артур Федоров.

Кирилл Левников и&nbsp;Валерий Карпин. Левников судил три матча «Спартака» с «Ростовом» — всегда ошибки и скандалы. Теперь ему дали четвертый

РПЛ
0
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
Медведев сообщил о полном доверии к работе Ротенберга в СКА
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Масалитин: «В матче с «Зенитом» «Краснодар» может показать свои амбиции, но это не судьбоносная игра»
Балахнин: «Победа «Зенита» над «Краснодаром» не гарантирует петербургскому клубу чемпионство»
Деменко: «Ростов» может выдать такую игру, которая станет неожиданностью для «Спартака»
Левников судил три матча «Спартака» с «Ростовом» — всегда ошибки и скандалы. Теперь ему дали четвертый
Чухлов: «Со стороны «Краснодара» в матче с «Зенитом» не будет никаких «автобусов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости