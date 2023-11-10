В 15-м туре РПЛ без назначений оставлены 11 арбитров

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут обслуживать игры 15-го тура чемпионата России.

Из тех, кто раньше уже работал судьями, нет Алексея Амелина, Владислава Безбородова, Яна Бобровского, Романа Галимова, Владимира Москалева, Евгения Турбина, Артема Чистякова и Рафаэля Шафеева. Они наказаны за ошибки в играх чемпионата или Кубка.

Также нет Ивана Сиденкова и Анатолия Жабченко, которые могли бы взять на себя функции ВАР, АВАР или резервного. Они отстранены за неудачное судейство в других лигах.

Отсутствует в списке назначений и Сергей Иванов.

Бобровский, Турбин и Шафеев, видимо, наказаны за кубковую игру «Ростов» — «Урал». Безбородов отстранен от работы за ошибки в матче «Сочи» — «Динамо».

Амелин, Галимов и Чистяков сидят без работы с 13-го тура. То есть уже третий тур подряд. Их наказание сопоставимо с тем, что получили после матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА Безбородов (арбитр) и Иванов (видеоассистент), нарушившие протокол ВАР.

Возвращены после «отсидки» Виталий Мешков и Артур Федоров.