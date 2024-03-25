Кузьмичев о возможном увольнении Абаскаля: «Если новый тренер будет найден и согласован, тогда не надо тянуть»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил появившуюся новость о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб до конца сезона-2023/24.

25 марта сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового главного тренера и готовы уволить испанского специалиста, если результаты команды не будут удовлетворительными.

«Это решение нужно было принимать раньше. Оно было на поверхности для всех, кроме руководства «Спартака». Если новый кандидат будет найден и согласован в ближайшее время, тогда не надо тянуть. В нынешнем сезоне все понимают, что больших целей «Спартак» не достигнет. Можно было бы сейчас поменять тренера, потому что летняя пауза не очень большая«, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. 30 марта московский клуб проведет домашний матч с «Уралом». Начало — в 19.00 мск.