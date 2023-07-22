Кутепов объяснил, почему пропускал матчи «Торпедо» в концовке прошлого сезона

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» рассказал, как поддерживает форму после уходе из «Торпедо».

— Прошло полтора месяца с момента вашего ухода из «Торпедо». Как вы сейчас поддерживаете форму? Часто тренируетесь?

— Сейчас я тренируюсь в индивидуальном режиме. Тренировки практически каждый день и раз в неделю выходной на восстановление. Тренажерный зал, аэробные нагрузки, велосипед, бег — делаю всё, что нужно для подготовки к сезону. Про мяч тоже не забываю. Держу себя в боевой готовности.

— В конце сезона вы не играли и только тренировались с молодежной командой «Торпедо». Как сейчас ваше здоровье и физическая готовность?

— Концовку сезона я и еще несколько игроков «Торпедо» пропустили по решению тренерского штаба. Я чувствовал себя отлично и готов был играть. Сейчас со здоровьем у меня все тоже в полном порядке.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провел 9 матчей за «Торпедо» в РПЛ, заработав одно удаление.