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Сегодня, 12:55

Кутепов объяснил, почему пропускал матчи «Торпедо» в концовке прошлого сезона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» рассказал, как поддерживает форму после уходе из «Торпедо».

— Прошло полтора месяца с момента вашего ухода из «Торпедо». Как вы сейчас поддерживаете форму? Часто тренируетесь?

— Сейчас я тренируюсь в индивидуальном режиме. Тренировки практически каждый день и раз в неделю выходной на восстановление. Тренажерный зал, аэробные нагрузки, велосипед, бег — делаю всё, что нужно для подготовки к сезону. Про мяч тоже не забываю. Держу себя в боевой готовности.

— В конце сезона вы не играли и только тренировались с молодежной командой «Торпедо». Как сейчас ваше здоровье и физическая готовность?

— Концовку сезона я и еще несколько игроков «Торпедо» пропустили по решению тренерского штаба. Я чувствовал себя отлично и готов был играть. Сейчас со здоровьем у меня все тоже в полном порядке.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провел 9 матчей за «Торпедо» в РПЛ, заработав одно удаление.

Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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