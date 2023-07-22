«Крылья Советов» могут подписать контракт с полузащитником «Лануса» Пересом

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» собираются подписать контракт с полузащитником «Лануса» Факундо Пересом.

23-летний игрок является воспитанником аргентинского клуба. Его контракт действует до конца 2024 года.

В прошлом сезоне Перес провел за «Ланус» 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего на счету центрального хавбека 100 матчей за клуб, 2 гола и 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 450 тысяч евро.