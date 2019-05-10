21:17 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение от "Локомотива" (0:4) в 28-м туре чемпионата России. Большинство слов тренера никто из присутствующих на пресс-конференции журналистов разобрать не смог.

- Победа "Локомотива" заслуженная, много ошибок совершили. Думаю, это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош, - сказал Бердыев во время пресс-конференции. (Александр Рогулев)

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Локомотив - Рубин

 

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