Курбан Бердыев: "Это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение от "Локомотива" (0:4) в 28-м туре чемпионата России. Большинство слов тренера никто из присутствующих на пресс-конференции журналистов разобрать не смог.

- Победа "Локомотива" заслуженная, много ошибок совершили. Думаю, это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош, - сказал Бердыев во время пресс-конференции. (Александр Рогулев)

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