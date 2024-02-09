Кураньи заявил о готовности поработать в «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании поработать в московской команде.

«Хотелось ли бы мне поработать в «Динамо»? Прямо сейчас таких планов нет. Но в будущем я не отрицаю этого. Никогда не знаешь, что будет в дальнейшем. Были ли предложения от них? Нет», — сказал Кураньи «СЭ».

Кураньи выступал в России с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых немецкий футболист провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и отметился 24 голевыми передачами.