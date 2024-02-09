Олич уверен, что Тикнизян способен заиграть в Европе

Бывший футболист и тренер ЦСКА, а ныне помощник главного тренера сборной Хорватии, Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб.

«Сразу было видно, что у него есть все качества. Когда он переходил в «Локомотив», было понятно, что они сделали хороший трансфер. Качества, которые у него есть, позволят ему играть в Европе», — сказал Олич «СЭ».

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.