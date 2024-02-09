Кураньи сообщил, что готов помочь Тюкавину уехать в Европу

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Хотел бы я быть агентом Тюкавина в Европе? Почему нет. Но у него есть агент, который справляется со своей работой хорошо. Но я всегда готов!» — сказал Кураньи «СЭ».

Ранее Кураньи заявлял, что помогал форварду «Ариса» Александру Кокорину переехать на Кипр.

21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.