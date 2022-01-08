Агент: «Жемалетдинов едет на сборы «Локомотива». Травма залечена»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед первыми тренировочными сборами.
«Очень надеюсь, что все будет в порядке, — сказал Шпинев «СЭ». — Рифат, конечно, едет на сборы. Это даже не обсуждается. Первый сбор всегда легкоатлетический-беговой. Посмотрим, какие будут нагрузки. Пока никто не знает, какие методики выберет тренерский штаб. Состояние Жемалетдинова? Травма залечена, но все будет понятно после первых тренировок. Хотя все игроки получают и выполняют индивидуальные задания».
В нынешнем сезоне на счету Жемалетдинова 18 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, пять голов и пять голевых передач.
15 января «Локомотив» в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.
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