Агент: «Жемалетдинов едет на сборы «Локомотива». Травма залечена»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед первыми тренировочными сборами.

«Очень надеюсь, что все будет в порядке, — сказал Шпинев «СЭ». — Рифат, конечно, едет на сборы. Это даже не обсуждается. Первый сбор всегда легкоатлетический-беговой. Посмотрим, какие будут нагрузки. Пока никто не знает, какие методики выберет тренерский штаб. Состояние Жемалетдинова? Травма залечена, но все будет понятно после первых тренировок. Хотя все игроки получают и выполняют индивидуальные задания».

В нынешнем сезоне на счету Жемалетдинова 18 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, пять голов и пять голевых передач.

15 января «Локомотив» в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.