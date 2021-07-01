Куликов: «Хочется попасть в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов не стал комментировать выступление сборной России на Евро-2020 и отметил, что для него реально пробиться в состав национальной команды.

— Литвинов из «Спартака», тоже молодой парень, рассказывал, что они спят между двумя тренировками. А вы как?

— На первом сборе так и происходило, особенно в первую неделю. Сил не было, но потом уже привыкли. Все нормально.

— Паша Маслов даже не смотрит Евро, ложится спать. Даже не смотрел Франция — Швейцария. Вы смотрите чемпионат?

— Мы смотрели самый топовые матчи, сборную России, конечно, тоже.

— Как тебе сборная России?

— Это я не буду говорить. А что тут говорить? Я игрок «Локомотива».

— Сейчас говорят о том, что нужно омолаживать сборную. Ты один из тех людей, которые могут это сделать, привлечь молодую кровь, так сказать, в качестве себя. Чемпионат мира уже через 1,5 года. Ты что думаешь? Возможно ли это вообще? Насколько реально, чтоб молодые ребята у нас в России играли сразу за сборную, а не ждали, когда им станет 27-28 лет, наберутся опыта.

— Думаю, это, конечно, реально. У нас есть ребята, которые играют во второй сборной. И вообще во всех сборных мира играют молодые ребята, так что, конечно, хочется туда попасть. Стремление есть.

— Что для этого нужно сделать? Если, условно говоря, останется Черчесов. Насколько это реально, прийти при этом тренере?

— Я думаю, это реально при любом тренере.