Куликов высказался о молодых новичках «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как относится к молодым новичкам команды.

— Общался Марко Николичем и вижу большую группу молодых парней, а ты уже практически ветеран, по сравнению с этими ребятами. Чувствуется, что молодых парней с «Казанки» будет все больше и больше в основе «Локомотива», что на них прям рассчитывают?

— Да, чувствуется. Да и так же было, когда мы попадали в 18-19 лет сюда, я думаю. Все хотели попасть в обойму, сейчас у нас получилось. Ребята, которые с «Казанки» приходят, они доказывают на каждой тренировке, стараются. Надеюсь, у них все получится.

— Насколько себя ощущаешь на сборе в уже качестве игрока основы, можно сказать? Не ветерана, но опытного игрока, когда куча возрастных ребят ушло, другие ребята покинули клуб.

— Если честно, ощущения обычные, просто стараешься подсказать что-то молодым ребятам.

— Например, в быту или в футбольном плане?

— Не в быту, ребята как-то себя спокойно ведут. Больше в футбольном плане, куда отдать и так далее.