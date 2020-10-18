Кульчий рассказал, какое участие принимали Шварц и Бувач в подготовке к матчу с ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий рассказал, как проходила подготовка к матчу 11-го тура Тинькоф РПЛ против ЦСКА.
«У нас большая группа игроков уехала в сборные, — сказал Кульчий в эфире «Матч Премьер». — Тренировочный процесс проходил в усеченном составе.
Мы знаем, что Шварца назначили главным тренером. Но в тренировочном процессе пока принимал участие только Желько Бувач.
Мы, прежде всего, отталкиваемся от своей игры. Да, ЦСКА усилился хорошими футболистами. Но главное — как мы будем играть. А там посмотрим, сумеем ли мы воспользоваться слабыми сторонами ЦСКА. Постараемся навязать свой футбол, свою игру».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.