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Кульчий рассказал, какое участие принимали Шварц и Бувач в подготовке к матчу с ЦСКА

16:25
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий рассказал, как проходила подготовка к матчу 11-го тура Тинькоф РПЛ против ЦСКА.

«У нас большая группа игроков уехала в сборные, — сказал Кульчий в эфире «Матч Премьер». — Тренировочный процесс проходил в усеченном составе.

Мы знаем, что Шварца назначили главным тренером. Но в тренировочном процессе пока принимал участие только Желько Бувач.

Мы, прежде всего, отталкиваемся от своей игры. Да, ЦСКА усилился хорошими футболистами. Но главное — как мы будем играть. А там посмотрим, сумеем ли мы воспользоваться слабыми сторонами ЦСКА. Постараемся навязать свой футбол, свою игру».

ЦСКА — Динамо

 

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