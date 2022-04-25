Кухарчук о Садыгове: «Надеюсь, что он станет топовым форвардом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился впечатлениями от работы под руководством Сергея Юрана, а также высказался о форварде команды Илье Садыгове.

24 апреля «Химки» победили «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Садыгов забил один из голов.

«Я еще сам не знаю, в чем секрет Юрана. В одном вопросе не ответить, нужно детально разбирать, что, как, почему. У нас постоянная ротация в составе, психология также влияет. На тренировках Юран себя ведет спокойно.

Садыгов? Пацан молодец. Он делает то, что должен делать топ-форвард. Надеюсь, Садыгов станет топовым форвардом, буду держать кулачки», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Садыгов является сыном бизнесмена Туфана Садыгова, который считается главным акционером «Химок».