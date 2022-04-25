Мостовой назвал причины поражения «Динамо» в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1).

«У меня присутствовало чувство, что ЦСКА может отнять очки у «Динамо». Я думал, что сыграют вничью, но они выиграли. Армейцы не могли выиграть несколько матчей, поэтому когда-то они должны были победить. Они ни в чем не уступают «Динамо». Подопечные Шварца уже начинают уставать, как и «Спартак». Сегодня было видно, что команды в физическом плане подустали. У них же были игры два с половиной дня назад в Кубке России.

Процентов на 60 интрига за чемпионство, конечно, умерла. Надо дождаться игру «Зенита», если команда выиграет, то тогда уже все», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

«Динамо» идет на втором месте с 52 очками в 26 играх, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах