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Сегодня, 09:41

Мостовой назвал причины поражения «Динамо» в матче с ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1).

«У меня присутствовало чувство, что ЦСКА может отнять очки у «Динамо». Я думал, что сыграют вничью, но они выиграли. Армейцы не могли выиграть несколько матчей, поэтому когда-то они должны были победить. Они ни в чем не уступают «Динамо». Подопечные Шварца уже начинают уставать, как и «Спартак». Сегодня было видно, что команды в физическом плане подустали. У них же были игры два с половиной дня назад в Кубке России.

Процентов на 60 интрига за чемпионство, конечно, умерла. Надо дождаться игру «Зенита», если команда выиграет, то тогда уже все», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

«Динамо» идет на втором месте с 52 очками в 26 играх, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-rasskazal-za-schet-chego-dinamo-ustupilo-tsska-v-matche-26-go-tura-rpl

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 2 : 1
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 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
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Ростов – Спартак
 3 : 2
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