Кудряшов сегодня может перейти в "Сочи"

По информации "СЭ", 32-летний защитник сборной России Федор Кудряшов с большой долей вероятности подпишет контракт с "Сочи".

Игрок полетел в Сочи, где сегодня пройдет медосмотр и заключит соглашение с новичком премьер-лиги.

Кудряшов выступал в России за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин". Весеннюю часть сезона-2018/19 защитник провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир". В национальной команде участник чемпионата мира-2018 сыграл 30 матчей и забил один гол.