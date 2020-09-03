РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе. Он забил четыре гола

11:22
Теги:

Российская премьер-лига признала полузащитника ЦСКА Константина Кучаева лучшим игроком августа.

На приз также претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 сухих матча, 3 пропущенных мяча), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача), полузащитник «Рубина» Денис Макаров (6 игр, 4 гола) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6 игр, 3 гола, 2 голевые передачи).

«Матч Премьер» отдал свой голос за полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Благодаря четырем голам Кучаева ЦСКА после 6-го тура Тинькофф РПЛ занимает пятое место с десятью очками. Лидирует «Зенит» (14 очков).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 45210
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир