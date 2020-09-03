Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе. Он забил четыре гола
Российская премьер-лига признала полузащитника ЦСКА Константина Кучаева лучшим игроком августа.
На приз также претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 сухих матча, 3 пропущенных мяча), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача), полузащитник «Рубина» Денис Макаров (6 игр, 4 гола) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6 игр, 3 гола, 2 голевые передачи).
«Матч Премьер» отдал свой голос за полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
Благодаря четырем голам Кучаева ЦСКА после 6-го тура Тинькофф РПЛ занимает пятое место с десятью очками. Лидирует «Зенит» (14 очков).
Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛ ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
? За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяца pic.twitter.com/Q9CbDLT61t