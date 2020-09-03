Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе. Он забил четыре гола

Российская премьер-лига признала полузащитника ЦСКА Константина Кучаева лучшим игроком августа.

На приз также претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 сухих матча, 3 пропущенных мяча), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача), полузащитник «Рубина» Денис Макаров (6 игр, 4 гола) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6 игр, 3 гола, 2 голевые передачи).

«Матч Премьер» отдал свой голос за полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Благодаря четырем голам Кучаева ЦСКА после 6-го тура Тинькофф РПЛ занимает пятое место с десятью очками. Лидирует «Зенит» (14 очков).