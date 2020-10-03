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Кучаев дал характеристику «Уралу»

10:22
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» дал оценку сопернику.

«Урал» — крепкая команда, которая показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв для матчей сборных с позитивным настроем", — цитирует Кучаева клубная пресс-служба.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 16.30 (мск).

Урал — ЦСКА

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