"Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать?". Сборная России - о голе хавбека "Спартака"

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала гол хавбека "Спартака" и национальной команды Романа Зобнина в ворота "Ростова" в матче 23-го тура премьер-лиги (1:2).

- Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать голы?!! Вот, пожалуйста, голешник от Романа, - говорится в сообщении.

Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать голы?!! Вот, пожалуйста, голешник от Романа 🔥❤️🤘🏿 pic.twitter.com/DeQGrWoD16 – Сборная России (@TeamRussia) 14 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Зобнин провел 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 36 очков.

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