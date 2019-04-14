23:10 | Футбол — РПЛ

"Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать?". Сборная России - о голе хавбека "Спартака"

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Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала гол хавбека "Спартака" и национальной команды Романа Зобнина в ворота "Ростова" в матче 23-го тура премьер-лиги (1:2).

Кто сказал, что Зобнин не умеет забивать голы?!! Вот, пожалуйста, голешник от Романа, - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Зобнин провел 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 36 очков.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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