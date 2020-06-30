В 11.30 гостем эфира на YouTube-канале «СЭ» станет защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Ведущие — Вячеслав Короткин и Мария Маркова.

Главные темы:

— Сезон Комбарова в «Крыльях»

— Смена тренера

— Талалаев вместо Божовича

— Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

— Возрождение Глушакова в «Ахмате»

— Коронавирус в клубах РПЛ — взгляд изнутри