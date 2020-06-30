Кто победит: ЦСКА или «Спартак»? Live с Дмитрием Комбаровым — в 11.30
30 июня 2020, 08:00
В 11.30 гостем эфира на YouTube-канале «СЭ» станет защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Ведущие — Вячеслав Короткин и Мария Маркова.
Главные темы:
— Сезон Комбарова в «Крыльях»
— Смена тренера
— Талалаев вместо Божовича
— Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»
— Возрождение Глушакова в «Ахмате»
— Коронавирус в клубах РПЛ — взгляд изнутри
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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