Кто лучший игрок в России. Версия Гончаренко

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поставил на первое место полузащитника армейцев Николу Влашича. Также в пятерку лучших вошли: Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Константин Кучаев (все — ЦСКА) и экс-игрок красно-синих Александр Головин («Монако», Франция).