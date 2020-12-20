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Кто лучший игрок в России. Версия Гончаренко

18:40
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поставил на первое место полузащитника армейцев Николу Влашича. Также в пятерку лучших вошли: Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Константин Кучаев (все — ЦСКА) и экс-игрок красно-синих Александр Головин («Монако», Франция).

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