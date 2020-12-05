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Кто будет судить матч «Зенит» — «Спартак»? Один из кандидатов — арбитр ФИФА из Москвы

16:25
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Одним из кандидатов на судейство матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак», который пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря, стал Сергей Карасев. Для этого москвича, как для арбитра ФИФА, могут сделать исключение и назначить на игру немосковской команды со столичной.

У Павла Кукуяна, считавшегося основным претендентом, возникли проблемы со здоровьем: сомнительный тест на коронавирус и повреждение мышцы.
Другие варианты — Сергей Иванов или Виталий Мешков. Услугами иностранных арбитров РФС пока пользоваться не собирается. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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