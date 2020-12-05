Кто будет судить матч «Зенит» — «Спартак»? Один из кандидатов — арбитр ФИФА из Москвы
Одним из кандидатов на судейство матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак», который пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря, стал Сергей Карасев. Для этого москвича, как для арбитра ФИФА, могут сделать исключение и назначить на игру немосковской команды со столичной.
У Павла Кукуяна, считавшегося основным претендентом, возникли проблемы со здоровьем: сомнительный тест на коронавирус и повреждение мышцы.
Другие варианты — Сергей Иванов или Виталий Мешков. Услугами иностранных арбитров РФС пока пользоваться не собирается. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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