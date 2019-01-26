"Крылья" выиграли у "Риги" во втором контрольном матче года

"Крылья Советов" обыграли "Ригу" в контрольном матче на сборах в ОАЭ. Единственный мяч провел Денис Ткачук. Это вторая контрольная игра самарцев в этом году, в первой встрече они одолели "Жилину" (1:0).

Товарищеский матч

"Рига" (Латвия) - "Крылья Советов" (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Ткачук, 50.

"Крылья Советов": Рыжиков (Конюхов, 46), Чичерин (Бурлак, 46), Самарджич (Зотов, 46), Рохель (Карпов, 46), Шишкин (Тигиев, 46), Денисов (Ткачук, 46), Самедов (Тимофеев, 46), Ананидзе (Корниленко, 46), Антон (Яковлев, 46), Канунников (Зиньковский, 46), Шейдаев (Соболев, 46).