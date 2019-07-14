"Крылья Советов" забили второй гол в ворота ЦСКА в матче первого тура чемпионата России.
На 58-й минуте встречи Александр Соболев реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после подката Виктора Васина на все том же Соболеве.
📹 Дубль Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #КрыльяЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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