17:48 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" забили второй гол в ворота ЦСКА

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"Крылья Советов" забили второй гол в ворота ЦСКА в матче первого тура чемпионата России.

На 58-й минуте встречи Александр Соболев реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после подката Виктора Васина на все том же Соболеве.

 

Крылья Советов - ЦСКА

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