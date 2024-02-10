«Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Амкала» Куриленко

«Крылья Советов» выразили соболезнования родным и близким игрока «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко.

10 февраля стало известно, что Куриленко скончался после продолжительной болезни. Ему был 31 год.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления. В январе Куриленко рассказал, что у него случился рецидив болезни. 9 февраля ему диагностировали пневмонию.