Абаев считает, что Агкацев не будет железным первым номером в «Спартаке»

Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к вратарю краснодарского клуба Станиславу Агкацеву.

«Мне кажется, «Спартаку» надо найти вратаря, который имеет постоянную игровую практику. Неоднозначный вариант. Мне кажется, составит конкуренцию как минимум, но это будет не железный первый номер. Хотя, конечно, он может себя проявить и завоевать это место, но я бы на месте «Спартака» поискал какого-нибудь железного первого номера, у кого больше игровой практики», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

22-летний вратарь в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.