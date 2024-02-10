Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.

«Почему так резко переключился с футбола на хоккей? Потому что сейчас я могу заняться тем, что мне нравится. Я отдыхаю так. Тем более я всегда хорошо катался на коньках. В детстве занимался конькобежным спортом. Сейчас вот мы собираемся, в том числе с Александром Мостовым, играем, общаемся. Наша команда называется «Забей». Забей на все, одним словом. Кто нравится из наших в НХЛ? Никита Кучеров. Он топ, с каждым годом выступает все лучше и лучше. Но я за «Тампу» не болею, мне нравится «Детройт», — приводит слова Жиркова RT.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых отметился 2 голами. В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018.