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Сегодня, 20:22

Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.

«Почему так резко переключился с футбола на хоккей? Потому что сейчас я могу заняться тем, что мне нравится. Я отдыхаю так. Тем более я всегда хорошо катался на коньках. В детстве занимался конькобежным спортом. Сейчас вот мы собираемся, в том числе с Александром Мостовым, играем, общаемся. Наша команда называется «Забей». Забей на все, одним словом. Кто нравится из наших в НХЛ? Никита Кучеров. Он топ, с каждым годом выступает все лучше и лучше. Но я за «Тампу» не болею, мне нравится «Детройт», — приводит слова Жиркова RT.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых отметился 2 голами. В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1271155-zhirkov-hokkei-uvlechenie-prichina
Юрий Жирков
Футбол
Хоккей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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