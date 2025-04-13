Матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» посетили 1506 зрителей

Игру между «Химками» и «Крыльями Советов» (1:3) в 24-м туре РПЛ посетили около 1,5 тысяч зрителей, сообщается на сайте лиги.

Волевую победу самарцам принесли голы Кирилла Печенина, Ивана Сергеева и Игоря Дмитриева. У подмосковной команды отличился Антон Заболотный.

«Крылья Советов» (26 очков) остаются на 11-м месте в РПЛ. «Химки» (23) опустились на 13-ю строчку в турнирной таблице.