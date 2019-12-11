«Крылья Советов» в первом матче 2020 года сыграют со «Спартаком» из Юрмалы

«Крылья Советов» определились с первым соперником на сборах, сообщает официальный сайт клуба.

На первом сборе, который пройдет в Турции, 21 января самарцы сыграют с юрмальским «Спартаком».

Точный график игр и соперников на УТС будет опубликован перед первым сбором команды.

«Крылья Советов» после 19-го тура РПЛ занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе 18 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр