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«Крылья Советов» в первом матче 2020 года сыграют со «Спартаком» из Юрмалы

17:50
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«Крылья Советов» определились с первым соперником на сборах, сообщает официальный сайт клуба.

На первом сборе, который пройдет в Турции, 21 января самарцы сыграют с юрмальским «Спартаком».

Точный график игр и соперников на УТС будет опубликован перед первым сбором команды.

«Крылья Советов» после 19-го тура РПЛ занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе 18 очков.

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