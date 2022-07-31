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Сегодня, 19:32

«Крылья Советов» — «Торпедо»: видео голов

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«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 3-го тура чемпионата России.

19-я минута. Караев — 0:1

68-я минута. Шитов — 1:1

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Торпедо М
Голы
Караев, 19 (0:1), Шитов, 68 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл Гапонов Витюгов (Липовой, 87) Ежов (Евгеньев, 90) Глушенков Соколов (Хубулов, 62) Цыпченко (Шитов, 62) Коваленко
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Смольников Самсонов Рязанцев (Рейхмен, 58) Султонов (Темников, 64) Померко Енин (Лебеденко, 88) Нетфуллин Калмыков (Турищев, 58) Караев (Эркинов, 64)
Предупреждения
Самсонов 34’, Енин 83’, Темников 90’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Турбин (Дмитров) Веретешкин (Санкт-Петербург)

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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25 тур
26 тур
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28 тур
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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