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Сегодня, 19:30

«Торпедо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» и набрало первое очко в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Самара Арена».

На 14-й минуте Максим Глушенков забил гол в ворота «Торпедо», но он был отменен из-за офсайда. Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий гостей Давид Караев. Это первый гол, который московская команда сама забила в РПЛ.

Во втором тайме на 68-й минуте форвард «Крыльев» Владислав Шитов, вышедший на поле на 62-й минуте, спас свою команду от поражения. Матч завершился со счетом 1:1.

«Торпедо» набрало первое очко в сезоне РПЛ-2022/23 и занимает 15-е место. «Крылья Советов» имеют на своем счету 4 очка и находятся на девятой позиции.

В следующем туре московская команда дома сыграет с «Химками» (7 августа, 15:00 мск), а самарский клуб примет «Динамо» (7 августа, 17:30 мск).

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Торпедо М
Голы
Караев, 19 (0:1), Шитов, 68 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл Гапонов Витюгов (Липовой, 87) Ежов (Евгеньев, 90) Глушенков Соколов (Хубулов, 62) Цыпченко (Шитов, 62) Коваленко
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Смольников Самсонов Рязанцев (Рейхмен, 58) Султонов (Темников, 64) Померко Енин (Лебеденко, 88) Нетфуллин Калмыков (Турищев, 58) Караев (Эркинов, 64)
Предупреждения
Самсонов 34’, Енин 83’, Темников 90’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Турбин (Дмитров) Веретешкин (Санкт-Петербург)

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
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31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
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Кр. Советов – Торпедо
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