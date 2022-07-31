«Торпедо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» и набрало первое очко в РПЛ

«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Самара Арена».

На 14-й минуте Максим Глушенков забил гол в ворота «Торпедо», но он был отменен из-за офсайда. Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий гостей Давид Караев. Это первый гол, который московская команда сама забила в РПЛ.

Во втором тайме на 68-й минуте форвард «Крыльев» Владислав Шитов, вышедший на поле на 62-й минуте, спас свою команду от поражения. Матч завершился со счетом 1:1.

«Торпедо» набрало первое очко в сезоне РПЛ-2022/23 и занимает 15-е место. «Крылья Советов» имеют на своем счету 4 очка и находятся на девятой позиции.

В следующем туре московская команда дома сыграет с «Химками» (7 августа, 15:00 мск), а самарский клуб примет «Динамо» (7 августа, 17:30 мск).