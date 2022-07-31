«Крылья Советов» — «Торпедо»: Шитов сравнял счет в матче

«Крылья Советов» принимают «Торпедо» в матче третьего тура РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Самара Арена».

На 68-й минуте встречи хозяева сравняли счет. Голом отметился нападающий Владислав Шитов, вышедший на поле на 62-й минуте. Счет в игре — 1:1.

Шитов — игрок «Спартака», выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.