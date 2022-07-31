Стрепетов: «Говорить о чемпионстве «Зенита» еще очень рано»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал выход питерского клуба на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (5:0), а бывший лидер ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Несмотря на выход «Зенита» на первое место, говорить о чемпионстве петербуржцев, как и любой другой команды, конечно, еще очень рано. Какие-то итоги можно будет подводить только после первого этапа чемпионата. Мы видим, какой настрой у ЦСКА, у «Динамо», «Краснодар» должен встать на ноги. Да и «Локомотив» начал матч с «Зенитом» очень хорошо, вспомните момент в начале матча, спасибо Венделу, но команде в итоге не хватило только уверенности и функциональной готовности», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 7 очков в трех турах.

В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».