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Сегодня, 19:10

Стрепетов: «Говорить о чемпионстве «Зенита» еще очень рано»

Стрепетов считает, что говорить о чемпионстве «Зенита» рано
Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал выход питерского клуба на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (5:0), а бывший лидер ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Несмотря на выход «Зенита» на первое место, говорить о чемпионстве петербуржцев, как и любой другой команды, конечно, еще очень рано. Какие-то итоги можно будет подводить только после первого этапа чемпионата. Мы видим, какой настрой у ЦСКА, у «Динамо», «Краснодар» должен встать на ноги. Да и «Локомотив» начал матч с «Зенитом» очень хорошо, вспомните момент в начале матча, спасибо Венделу, но команде в итоге не хватило только уверенности и функциональной готовности», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 7 очков в трех турах.

В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-moskovskie-kluby-budut-delat-vse-chtoby-svergnut-zenit-s-trona/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
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