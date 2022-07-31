Непомнящий: «Надеюсь, что «Спартак» не сыграет как в прошлом сезоне — не закончит чемпионат на десятом месте»

Победитель турнира претендентов-2022 по шахматам Ян Непомнящий рассказал, какого результата ждет от «Спартака» в этом сезоне чемпионата России по футболу.

«К сожалению, в последнее время хожу на стадион болеть за «Спартак» не так часто. Как болельщик очень надеюсь, что «красно-белые» не сыграют как в прошлом сезоне — не закончат чемпионат на десятом месте.

Сегодня играет «Спартак» свой первый домашний матч, надеюсь, победит. А что будет в конце этого сезона с командой — посмотрим. Очень много изменений и в клубе, и в лиге», — сказал Непомнящий Metaratings.ru.