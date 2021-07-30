«Крылья Советов» — «Спартак»: видеоарбитр из Москвы исправил ошибку судьи из Сочи
На 64-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян ошибся, не наказав капитана самарцев Сергея Божина 11-метровым ударом за игру рукой.
В том эпизоде игрок хозяев отставил руку и фактически парировал удар по воротам.
На помощь судье пришел московский видеоарбитр Павел Шадыханов. Он провел проверку, вмешался в действия рефери и предложил ему посмотреть видеозапись. После этого на 66-й минуте Кукуян правильно назначил пенальти и вынес Божину предупреждение.
Александр Соболев второй год подряд становится автором первого гола «Спартака» в сезоне ??#КрыльяСпартак | ? 0:1 ? pic.twitter.com/kZykVUjC3p— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 30, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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