«Байер» намекнул на переход Азмуна
«Байер» в своем Twitter намекнул на скорый переход форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
???— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 30, 2021
Бывший клуб иранца «Рубин» также отреагировал на сообщение, указав, что ему причитается процент от трансфера.
??? @zenit_spb— «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2021
По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. Ранее немецкие СМИ сообщали, что клуб из Леверкузена договорился с форвардом о переходе.
В текущем сезоне 26-летний иранец провел два матча за «Зенит» и забил два гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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