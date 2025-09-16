«Крылья Советов» — «Сочи»: Танашев ошибочно не удалил самарца Рахмановича

На 20-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Сочи» (2:0) судья Инал Танашев при счете 0:0 ошибочно не показал красную карточку Амару Рахмановичу и не удалил его с поля.

В том эпизоде самарец умышленно нанес удар рукой Набилю Абердину в область головы.

Видеоассистенты Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев в действия рефери не вмешались. Рахманович продолжил игру.